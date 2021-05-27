الأمن القومي بالبرلمان: مصر تدير ملف سد النهضة كما ينبغي بقيادة الرئيس السيسي

قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُدير ملف سد النهضة كما ينبغي، ويظهر ذلك في خطاب الرئيس والارتياحية الكبيرة فيه، مُؤكدًا أن مصر دعمت موقفها الدولي، وأصبحت كل الخيارات مُتاحة الآن.

وأضاف المصري، خلال لقائه ببرنامج تحت الشمس، المُذاع على قناة الشمس، أن الجميع أصبح يعلم حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، والشعب الإثيوبي نفسه يعلم ذلك، مُشددًا على أن ملف سد النهضة في أمان تحت قيادة الرئيس السيسي، ولن يضيع حق مصر أبدًا في الظل القيادة الحكيمة لهذا الملف.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر دائمًا محور اهتمام العالم، ومُستهدفة عبر التاريخ، مُوضحًا أن مصر أصبحت في مصاف الدول الكبرى.

وأوضح أن الرئيس السيسي وضع في أولوياته الملف الأمني والاقتصادي ونجح في تطويرهما بشكل كبير، ويظهر ذلك في أداء الدولة خارجيًا، مشيرًا إلى أن القضاء على الجماعات الإرهابية العديدة في مصر يعد إعجازًا، وذلك من خلال السيطرة الأمنية المُحكمة.

ولفت إلى أن وعي الشعب وثقته في القيادة السياسية، وتحمٌله لأعباء شديدة، نجح بالمرور بمصر إلى إلى بر الأمان، من خلال “البنية التحتية والمشروعات القومية”، مُوجهًا التحية إلى الشعب المصري على تحمله الظروف الاقتصادية، ولأفراد الشرطة والقوات المسلحة لتحملهم الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: “الدولة المصرية بدأت التنمية في كافة الملفات، حتى الأداء البرلماني تغير الآن”، مضيفًا أن الجميع يعمل وهو مُحب لعمله، من المستشفيات، الهيئات الاقتصادية، الخدمية، المرور، وحقوق الإنسان، حيث أصبحت هناك مادة يتم تدريسها في كلية الشرطة عن حقوق الإنسان.

وشدد على أن جميع المُواطنين لديهم كل الثقة في قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة على مستوى العالم شهدت كم الشائعات التي شهدتها مصر، إلا أن المواطنين أصبح لديهم وعي كبير بفضل الأداء الناجح للحكومة.

واختتم المصري: “ملف البيروقراطية هو ما أنظر إليه، خاصة في التعامل مع المستثمرين، فهناك دول تعمل على تسهيل جميع الأمور أمام المُستثمرين في كافة الجوانب، وفي مصر هناك أدوار كبيرة يجب تنفيذها من جميع الجهات، منها مجلس النواب”، مُطالبًا الجميع بتسهيل وتذليل كافة الصعاب أمام المستثمرين".