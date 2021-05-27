مدرب المغرب يكشف سبب عدم استعداء بانون للمنتخب

كشف وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمتنخب المغربي، سبب عدم استدعاء بدر بانون، مدافع الأهلي، في قائمة منتخب أسود الأطلسي، استعدادا لخوض وديتي غانا وبوركينا فاسو.

وكان مدرب المنتخب المغربي أعلن في وقت سابق اليوم، قائمة المنتخب لخوض وديتي غانا وبوركينا فاسو وشهدت هذه القائمة استمرار غياب بدر بانون فيما شهدت عودة جناح الزمالك أشرف بنشرقي.

وقال خليلوزيتش في تصريحات خلال المؤتمر صحفي للإعلان عن القائمة: «عدم استدعائي لبانون لا يعني أنه خارج حساباتي فأنا أتابعه باستمرار، وأتوصل دائما بإحصائياته ومستجداته كغيره من اللاعبين الآخرين».

وأضاف مدرب المنتخب المغربي: «بانون مدافع جيد، لديه تقنيات فنية هامة، ويقدم موسم مميز رفقة ناديه الأهلي المصري، لكنه يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة».

وتابع المدرب البوسني: «كلنا نعلم أن الكرة الإفريقية تتطلب قوة بدنية في التدخلات، وهذا ما يحتاج تطويره مستقبلا، ويجب على بانون مواصلة العمل وتقديم مستويات جيدة».

ومن المقرر أن يواجه المغر غانا وديا يوم الثلاثاء 8 يونيو وبوركينا فاسو يوم السبت 12 من نفس الشهر.