استمرار ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في تايلاند

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سجلت تايلاند ارتفاعًا جديدًا في حالات الوفاة بفيروس كورونا، بلغ 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يعد رقما قياسيا جديدا لحالات الوفاة منذ بدء جائحة كورو

ونقلت صحيفة بانكوك بوست، عن وزارة الصحة التايلاندية القول إنه تم تسجيل 3323 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الوزارة 2063 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وخلال موجة التفشي الثالثة لفيروس كورونا التي بدأت في الأول من أبريل الماضي، سجلت تايلاند 112 ألفا و 354 حالة إصابة و 826 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تايلاند منذ بداية الجائحة 141 ألفا و 217 حالة وحالات الوفاة 920 حالة.