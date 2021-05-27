الزمالك المنقوص يتخطى الإسماعيلي وتأهل لربع نهائي الكأس

حجز فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما تخطى عقبة الإسماعيلي بهدف دون رد.

هدف المباراة الوحيد سجله المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 40 من انفراد مستغلا تمريرة شيكابالا، بينما نال بن شرقي البطاقة الحمراء أيضا في نفس الشوط، بسبب الإنذار الثاني للاعتراض على حصوله على إنذار أول في مخالفة.

الشوط الأول جاء مثيرا وحماسيا وشهد عدة فرص ضائعة، بينما جاء الثاني ليشهد سيطرة إسماعيلاوية بسبب النقص العددي للزمالك، وأضاع شكري نجيب وأحمد مدبولي وفخر الدين بن يوسف أبرز محاولات الإسماعيلي في الشوط الثاني بأكثر من رأسية وتسديدة خطيرة تصدى لها محمد عواد.

ونال أيضا كارتيرون مدرب الزمالك البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض على التحكيم.

وكان الشوط الأول قد شهد عدة فرص من الفريقين أبرزها إنقاذ لكرة من بن شرقي من أمام خط مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 20.

كما تصدى محمد عواد لفرصتين خطيرتين من الإسماعيلي عن طريق شكري نجيب.

ويتقابل الزمالك مع مصر المقاصة يوم 4 يونيه المقبل.