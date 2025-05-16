قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن سوريا تستحق مستقبلا أفضل بعد 50 عامًا من الحكم الاستبدادي لنظام الأسد.

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن قرار الرئيس ترامب برفع العقوبات عن سوريا جاء بسبب «معاناة أهل سوريا جراء العقوبات التي كانت في الأساس ضد نظام الأسد».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع تحسنا كبيرًا في الأوضاع في سوريا؛ لكنها في نفس الوقت تنظر بقلق لما يجري فيما يتعلق بالانتهاكات ضد حقوق الإنسان، لا سيما الأقليات، فضلا عن النقص في الغذاء والاقتصاد الذي «ليس على ما يرام إطلاقا».

وعلق على قرار ترامب بعدم مشاورة إسرائيل أو إخبارها بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض وقرار رفع العقوبات، قائلا إن «الولايات المتحدة تقود سياستها الخارجية؛ وليست مجبرة نهائيا على إخبار أي أحد».

وذكر أن الإدارة الأمريكية على اتصال مستمر مع كل الشركاء الإقليميين وتتفهم تمامًا مخاوف إسرائيل، مشيرا إلى أن سوريا «لا تريد المزيد من الحروب والنزاعات، ولكنها تريد العيش في سلام مع كافة الجيران، حسب تصريحات الشرع».

ورأى أن زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة كانت «نجاحا دبلوماسيا كبيرًا»، مضيفا أن ترامب حصل على «التزامات من الشركاء الخليجيين باستثمارهم في الأسواق الأمريكية بمبلغ ضخم كبير سوف يساعد الشعب الأمريكي وشعب منطقة الخليج على حد سواء».