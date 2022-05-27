قومي للمرأة بالإسكندرية يختتم «إحميها من الختان» بإجمالي 18000 زيارة بقرى حياة كريمة

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اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم الخميس، فعاليات حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وقالت د. ماجدة الشاذلي مقررة الفرع إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة.

استهدفت الحملة على مدار 10 أيام، 60 قرية من قرى حياة كريمة و برج العرب، بإجمالي 18000 زيارة وتوعية 87342 من الرجال والسيدات و الأطفال، كما جرى الاستعانة بعدد 36 رائدة من رائدات المجلس والمتطوعات ومجموعة من الواعظات والراهبات وأعضاء الفرع.

الحملة أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وارتكزت على نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث، والتعريف بالرسائل الخاصة بها؛ لخلق رفض مجتمعي للممارسات الباليه الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

بالإضافة إلى التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ونشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.