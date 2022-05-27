وزير المالية يوافق على دعم الموازنة وصندوق النظافة بجنوب سيناء

بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بمقر وزارة المالية بالقاهرة، عدداً من الموضوعات الهامة بشأن الدعم المالي للمحافظة .

وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء، اليوم /الخميس/، أن ذلك يأتي في إطار اللقاءات المتعددة بينهما، وأنه تم خلال اللقاء الموافقة على دعم صندوق النظافة بالمحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه لصرف مستحقات العاملين بالمحافظة على الصندوق، بجانب دعم موازنة العام الحالي بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وتدبير مبلغ 35 مليون جنيه لصيانة السور الأمني بخطة العام المالي الجديد اعتبارا من 1/7/2022.

وأوضح البيان أن وزير المالية وعد - خلال اللقاء - بتدبير مكافأة نسبة 1% الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء لصالح المشاركين باللجان، فور موافقة مجلس الوزراء .

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول تخريد السيارات القديمة بالمحافظة، حيث وجه وزير المالية بالبدء فورا في التنفيذ، وفي ختام اللقاء توجه محافظ جنوب سيناء بالشكر لوزير المالية لدعمه محافظة جنوب سيناء وتذليل كافة العقبات التي تواجه الدعم المالي لها.

حضر الاجتماع هيثم سالم مدير المديرية المالية بالمحافظة، وطارق عبدالله مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وأحمد فؤاد مدير الحسابات بالديوان العام للمحافظة.