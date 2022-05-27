تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مطبوعات ورقية في المرج لإدارته بدون ترخيص وطباعة بندرول خاص بإحدى الجهات الحكومية.



وعثر داخل المخزن على كميات من المطبوعات الورقية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما عُثر على 20000 علبة شاى مدون عليها إحدى العلامات التجارية، و95000 علبة معسل فارغة مدون عليها إسم إحدى العلامات التجارية، و60 كرتونة لاصق مدون عليه اسم إحدى الشركات، و4500 كرتونة فارغة مدون عليها أسماء عدة شركات، و480000 مطبوعات بندرول خاصة بإحدى الجهات الحكومية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.