مقتل شاب يحمل سلاحا على يد الشرطة في تورونتو الكبرى بكندا

ذكرت شرطة تورنتو الكندية، أن رجلا قُتل بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه بالقرب من مدرسة ابتدائية في منطقة بورت يونيون في سكاربورو بمنطقة تورونتو الكبرى بعد ظهر اليوم /الخميس/؛ ما دفع المدارس في المنطقة القريبة من الحادث إلى الدخول في عملية إغلاق كامل، قبل أن يتم إنهاء هذه الحالة لاحقا بعد التأكد من عدم وجود خطر على الطلبة.

وقبل حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار، تم استدعاء الشرطة إلى منطقة مابيرلي كريسنت وأوكسهورن رود، شرق موقع إطلاق النار، للإبلاغ عن شخص يحمل بندقية في الشارع.

وأوضحت الشرطة أن ضابطا أطلق النار على مشتبه به وضربه مرة واحدة على الأقل، وأن المشتبه به توفي نتيجة لذلك، وأنه في بداية العشرينيات من عمره.

وقالت شرطة تورنتو إن وحدة التحقيقات الخاصة استدعت إلى مكان الحادث للتحقيق.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ضباطا يطوقون قسما في المنطقة الشرقية على بعد عدة مئات من الأمتار من مدرسة عامة.

ويأتي الحادث بعد يومين من قيام مراهق بقتل 18 طفلا في مدرسة أمريكية بالولايات المتحدة، مثيرا دعوات إلى ضرورة حظر الأسلحة وتغليب أمن المواطنين عن مصلحة السياسيين ولوبي السلاح الأمريكي.