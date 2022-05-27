التحفظ على 10 آلاف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث يفيد بتمكن مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبرفقة حسام المزين، رئيس الرقابة التجارية، من ضبط محطه تموين سيارات غير مرخصة والتحفظ على عشرة آلاف لتر سولار وبنزين، جمعها صاحبها لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.