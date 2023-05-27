«البغددة» أول تعاون للمطرب اللبناني جوزيف عطية مع عزيز الشافعي

يخوض المطرب اللبناني جوزيف عطية، تجربة غنائية جديدة باللهجة المصرية، بالتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي للمرة الأولى.

الأغنية اسمها" البغددة"، وانتهى جوزيف من تسجيلها مؤخرا، وطرح اليوم التيزر الدعائي الأول لها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومن المقرر طرحها خلال أيام على جميع المنصات الموسيقية المختلفة.

يذكر أن عطيه طرح مؤخرا أغنية "كون" من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامي بساط في أجواء رومانسية، فيما كانت أخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان "وحداني".