فنادق نويبع وطابا ومنطقة الصعيد على رأس أولويات الحكومة والمركزي للاستفادة من قرض الـ10 مليارات جنيه

تتبنى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى مساندة الفنادق والمنتجعات السياحية الأكثر تضررا من الأزمات السابقة التى مرت بالقطاع خاصة تداعيات أزمتى جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التى تسببت فى خسائر كبيرة للقطاع على مدار السنوات الماضية.

وأكد مسئولو القطاع السياحى أنهم تلقوا وعودا بمساندة القطاع حتى يتعافى تماما ويعود الازدهار مجددا للسياحة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الأولى فى مصر لافتين إلى أن هناك العديد من المناطق السياحية ستكون لها الأولوية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى الخاص بتمويل عمليات الإحلال والصيانة والتطوير خاصة نويبع طابا وأيضا منطقة الصعيد.

وقال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الإتحاد المصرى للغرف السياحية إن وزارة السياحة والآثار ستعلن خلال أسبوعين على الاكثر عن الاشتراطات الخاصة بحصول المنشآت السياحية والفندقية على قرض مبادرة الـ10 مليار جنيه الذى خصصها البنك المركزى لإجراء عمليات الإحلال والصيانة بالمنشآت السياحية.

وأشار الوصيف إلى أن الأسابيع الماضية شهدت إجتماعات بين مسئولى البنك المركزى ووزارتى المالية والسياحة والآثار وذلك لمناقشة آلية منح قرض الـ10 مليار جنيه الذى خصصهم المركزى لإجراء عمليات الإحلال والصيانة للمنشآت السياحية والفندقية وأيضا تحديد المناطق السياحية الأكثر إحتياجا للحصول على هذه القروض.

وأضاف الوصيف إلى أن مبلغ الـ10 مليار جنيه الذى خصصهم البنك المركزى كمبادرة لإجراء عمليات الإحلال والصيانة بالفنادق والمنشآت السياحية ليس بالمبلغ الكبير إلا أنه هام جدا حاليا فى ظل حاجة العديد من المنشآت بعدد من المدن السياحية لإجراء عملية الصيانة والتجديد اللازمة وعدم إمتلاكهم المبالغ اللازمة لذلك فى ضوء توقف البنوك عن تمويل تلك العمليات.وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال الإتحاد المصرى للغرف السياحية إلى أن هناك العديد من المناطق السياحية ستكون لها الأولوية فى الحصول على قرض البنك المركزى الخاص بإجراء عمليات الإحلال والصيانة مثل منطقة نويبع طابا وأيضا منطقة الصعيد، لافتا إلى أن وجود المنشآت السياحية والفندقية بحالة متميزة يرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر.

كان أحمد الوصيف قد أكد فى تصريحات صحفية إنه بعد إعلان وزارة السياحة والآثار زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بنحو 40% خلال الربع الأول من العام الحالى، فإنه من المتوقع أن يصل أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الحالى إلى نحو 15.3 مليون سائح. وأضاف إنه من المتوقع أن تصل الإيرادات السياحية لعام 2023 إلى نحو 15.5 مليار دولار..موضحا أن هناك زيادة مطردة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالى.