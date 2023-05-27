محمد هنيدي يمازح جمهوره بصورة من الجيم

مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره المتابع لحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة له، حيث ظهر مفتول العضلات وبذقن وشارب وبعلامة حمراء على وجهه، وكأنه يقف داخل قاعة الجيم.



وعلق "هنيدي"، على الصورة: "التمرين الرياضي الوحيد الذي يجب أن تندم عليه، هو تمرين لم تقم بأدائه"، مضيفًا: "اقرأ المزيد على موضوع. كوم".



ويشارك الفنان محمد هنيدي، في بطولة فيلمين الأول "الجواهرجي" مع الفنانين منى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.



وفيلم "البريمو" مع الفنانة غادة عادل، وهو من إخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل، فضلًا عن استعداده لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، تأليف أحمد عبد الله.





