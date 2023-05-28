الأمم المتحدة تؤجل قرار تقديم المساعدات النقدية للاجئين بالليرة والدولار استجابة للحكومة

أعلن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسّق المقيم ومنسّق الشئون الإنسانية عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إيفو فرايسن وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات تعليق العمل بقرار تقديم المساعدات النقدية للاجئين بالعملتين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي للشهر المقبل، على أن يتم تقديم المساعدات حصرا بالعملة الوطنية اللبنانية، وذلك بعد اعتراض السلطات اللبنانة على هذه الخطوة.



وأكدت الجهات الثلاث - في بيان اليوم السبت - أن القرار جاء نتيجة رفض الحكومة اللبنانية لهذه الخطوة بعد سلسلة لقاءاتٍ عُقدت بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار وذلك في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها.



وجددت الأمم المتحدة التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان، موضحة أن جميع القرارات التطبيقيّة تتخذ بشفافية كاملة وتِبعاً لالتزام الأمم المتحدة برسالتها الإنسانيّة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تشمل تلك المتعلّقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّبعة والتي ترتكز على حقائق صلبة وموضوعيّة وبحوث شاملة.



وشددت الجهات الثلاث على التزامها بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئين.