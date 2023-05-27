 النادي الأهلي يدشن فرع العلمين الجديدة بالشراكة مع شركة سموحة العلمين باستثمارات 1.5 مليار جنيه - بوابة الشروق
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النادي الأهلي يدشن فرع العلمين الجديدة بالشراكة مع شركة سموحة العلمين باستثمارات 1.5 مليار جنيه

عفاف عمار:
نشر في: السبت 27 مايو 2023 - 6:50 م | آخر تحديث: السبت 27 مايو 2023 - 6:50 م

انتهى النادى الأهلى المصرى من إجراءات تدشين فرع مدينة العلمين الجديدة بالشراكة مع شركة سموحة العلمين باستثمارات تتجاوز ١.٥ مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الفرع المقرر الإعلان عنه خلال يونية المقبل سيكون على مساحة ٤٣ فدانا ضمن مشروع سانتورينى وذلك بالشراكة مع شركة سموحة العلمين المملوكة لرجل الأعمال فرج عامر.

وقالت المصادر إن تكلفة الأعمال الإنشائية للفرع ستتجاوز المليار جنيه، فى حين تبلغ قيمة الأرض ٥٠٠ مليون جنيه ستتحملها الشركة المالكة لمشروع سانتورينى العلمين.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى ديسمبر 2020 على تخصيص 133 فدانا لصالح شركة «سموحة العلمين» فى مدينة العلمين الجديدة، منها 43 فدانا لنادى سموحة الرياضى الذى تم إلغاء التعاقد معه، والباقى لإنشاء مشروع عمرانى متكامل تحت مسمى «سانتورينى»، تضم 4500 وحدة باستثمارات تفوق 6 مليارات جنيه.

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