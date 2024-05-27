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وفاة متسابقة خيول بريطانية بإحدى مسابقات الفروسية الدولية

د ب أ
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 4:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 4:43 ص

توفيت متسابقة خيول بريطانية أثناء مشاركتها في إحدى منافسات رياضة الفروسية، بمقاطعة ديفون بجنوب غرب إنجلترا اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة تنظيم الفعاليات البريطانية "ببالغ الأسف نعلن أن جورجي كامبل (بريطانيا) تعرضت لحادث مميت أثناء المنافسات في تجارب بيكتون الدولية للخيول في ديفون بإنجلترا اليوم".

من جانبها، أفادت اللجنة المنظمة "حضر الأخصائيون الطبيون فور سقوط كامبل عند السياج 5 ب، ولكن لسوء الحظ، لم يكن من الممكن إنقاذها".

وتابعت اللجنة "تم تقييم الحالة الصحية للحصان بواسطة الأطباء البيطريين في الموقع وعاد إلى الإسطبل ولم يصب بأذى. ولاحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب والمحزن للغاية، لن يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى".

تجارب بيكتون الدولية للخيول هي إحدى المنافسات الرياضية ببريطانيا، وتبلغ مدتها 4 أيام، حيث تقام ما بين يومي الخميس والأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).


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