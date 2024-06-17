فيلم المابين التونسي يحصد جائزة مهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية

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فاز الفيلم التونسي "المابين" للمخرجة ندى المازني بجائزة مهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية، بعد نحو شهر من فوزه بجائزة مهرجان روتردام للفيلم العربي.

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان الذي اختتم أمس الأحد في جنيف، بالإجماع جائزة "فيفوغ الذهبي" للفيلم التونسي.

وقالت اللجنة المنظمة عبر الموقع الرسمي للمهرجان على شبكة الانترنت، إن الفيلم استطاع أن يجسد ببراعة موضوعا حساسا ومحظورا بجانب الأداء التمثيلي، والسينوغرافيا والموسيقى التصويرية.

وهذه ثاني جائزة يتحصل عليها الفيلم بعد تتويجه كأفضل فيلم في مهرجان روتردام للفيلم العربي في يونيو.

ويعالج الفيلم الذي عرض لأول مرة في أكتوبر الماضي بتونس، معاناة الأقليات ذات الازدواج الجنسي، عبر بطلة الفيلم التي تعاني من تشوها خلقيا بسبب اضطراب في النمو الجنسي.

ويرافق الفيلم البطلة في معاناتها الاجتماعية والنفسية.

وحصلت الممثلة أمينة بن إسماعيل عن تنويه من لجنة التحكيم كأفضلة ممثلة عن أدائها في الفيلم.

واختار منظمو مهرجان جنيف الدولي للفيلم الشرقي في دورته التاسعة عشر هذا العام، شعار "المعرفة والاعتراف بالآخر"، ومنحت رئاسته بشكل فخري إلى الكاتبة اللبنانية جمانة حداد.

وعرض المهرجان 45 فيلما من بينهم 16 فيلمًا من إخراج نسائي.