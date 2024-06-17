قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، أحد المنازل في بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أطراف بلدة "شقرا" الجنوبية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المناطق الجنوبية.

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، صاروخاً استهدف أحد المنازل قرب "حسينية الزهراء" في بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر اليوم، غارة جوية استهدفت أطراف بلدة "شقرا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ حزب الله.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدة "كفرحمام" الجنوبية.

وبعد ظهر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات "شبعا" و"الجبين" و"شيحين" و"ميس الجبل و"كفرحمام" و"العديسة" ومنطقة الوطى في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت في أجواء العديد من المناطق الجنوبية.

ونعت المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الاثنين، أحد عناصرها من بلدة "سلعا" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 374.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم سيارة عند أطراف بلدة "الشهابية" الجنوبية لناحية بلدة "سلعا" في قضاء صور في جنوب لبنان، وتحركت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف. وأسفرت الغارة عن مقتل شخص.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم على الأحياء الجنوبية لبلدة "ميس الجبل" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم "سهل مرجعيون" ومنطقة "هورا" لجهة بلدة " كفركلا" في جنوب لبنان، كما قصفت أطراف بلدتي" كفرحمام "و"راشيا الفخار" في جنوب لبنان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار من الرشاشات باتجاه الأهالي في بلدة "الضهيرة" الحدودية جنوب لبنان، الذين كانوا يزورون منذ الصباح بلداتهم وتفقد ممتلكاتهم وأضرحة أقاربهم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.