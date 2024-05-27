وزير الدفاع الإيطالي: الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة لم تعد مبررة

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة لم تعد مبررة، معربًا عن قلقه البالغ من طول أمد الحرب في القطاع المحاصر.

ونوه في تصريحات لفضائية «SkyTG24»، نقلتها وكالة «أنسا» الإيطالية، صباح الاثنين، أن «إسرائيل تزرع الكراهية في الأجيال المقبلة»، مشددًا على أهمية التفرقة بين حماس والشعب الفلسطيني.

وأضاف: «الأوضاع الصعبة تتفاقم في غزة، حيث يتم الضغط على الشعب الفلسطيني دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس، والأمر لم يعد من الممكن تبريره».

وأشار إلى أن جميع الدول اتفقت على ضرورة عدم شن إسرائيل لعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لكن تل أبيب لم تستمع إلى تلك المطالب.

يذكر أن 40 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات، الليلة الماضية، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.