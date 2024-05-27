• الصياد: صادرات مكونات سيارات ارتفعت بـ51.3% والأجهزة المنزلية بـ18.2%



بلغت قيمة صادرات مصر الهندسية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي نحو 1.673 مليار دولار مقابل 1.264 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، لتواصل الصادرات الهندسية قفزتها غير المسبوقة لتساهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بالصادرات السلعية، بحسب بيان اليوم.



قال شريف صياد، رئيس مجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى شهر أبريل 2024 بنسبة 50.3%، حيث بلغت 431.5 مليون دولار مقابل 287.1 مليون دولار فى أبريل 2023، وهي أرقام لم يحققها القطاع في أي وقت سابق.

كما كشف الصياد عن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أبريل 2024 منها الكابلات حققت نمو بنسبة 36.3% ومكونات سيارات ارتفعت 51.3% والأجهزة المنزلية 18.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 18.9% وصادرت وسائل النقل 151.1%.

وأشار إلى أن أبرز الدول التى استقبلت الصادرات الهندسية المصرية في أول 4 أشهر هم المملكة المتحدة و تركيا و فرنسا، وجاءت السعودية والإمارات على رأس الدول العربية، كما جاءت كل من ليبيا والمغرب كأهم الدول الأفريقية المستوردة للصناعات الهندسية المصرية.

وأكد أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 4 أشهر من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.

وأشار إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.

وأوضح أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.

ومن جانها، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات، فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.

وأكدت ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

كما شددت على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.



