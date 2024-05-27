ماكرون يعرب عن غضبه بسبب الغارات الإسرائيلية على رفح ويدعو لوقف العمليات العسكرية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه بسبب الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «نحن غاضبون من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في رفح».

ودعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، نافيًا وجود مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد في تدوينته على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.



These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.



I call for full respect for international law and an immediate ceasefire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2024

يذكر أن 40 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات، الليلة الماضية، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35984 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.