ماكرون يعرب عن غضبه بسبب الغارات الإسرائيلية على رفح ويدعو لوقف العمليات العسكرية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه بسبب الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «نحن غاضبون من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في رفح».

ودعا إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، نافيًا وجود مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد في تدوينته على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

