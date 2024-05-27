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بيراميدز راحة من التدريبات 4 أيام

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 8:40 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 8:40 م

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤ أيام بعد الفوز الذي تحقق على حساب الجونة.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بعد الوصول إلى النقطة ٥٣.

وقرر المدرب بعد تأجيل مواجهة النصر في بطولة كأس مصر، منح الفريق راحة ٤ أيام على أن يستأنف تدريباته بداية من يوم ١ يونيو المقبل استعدادا لخوض لقاء سموحة المؤجل من الدور الأول والمحدد له يوم ١٣ يونيو على استاد الدفاع الجوي.


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