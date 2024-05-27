الجامعة العربية: دور محوري للجنة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للارتقاء بالمنظومة الإعلامية

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد و رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، على أهمية التمثيل الرفيع في اللجنة الفنية التي شكلت في نطاق مقتضيات المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية والتي تعد الآلية الرئيسية للعمل الإعلامي العربي المشترك من حيث الصلاحيات المخولة لها بحسب النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام.

وأشار إلى انتظام أعمالها بما يكرس نجاعة أدائها ودورها المحوري في وضع أفضل التصورات والمقاربات الهادفة للارتقاء بمنظومتنا الإعلامية وخدمة قضايانا المشتركة.

وحيا الخطابي كلمته التي ألقاها في اجتماع الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام بالبحرين الجهود التي قام بها الرئيس السابق لهذه اللجنة الدكتور نبيل جاسم من العراق، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العطاء من عبد الرحمن ناصر العبيدان الذي حظي بثقة الدول الأعضاء بما له من خبرة اعلامية ودراية معمقة بملفات التعاون الإعلامي العربي، كما أعرب عن التطلع لاضطلاع هذه اللجنة بدورها كاملا في وضع الخطط والاستراتيجيات الإعلامية ومناقشة تقارير لجان الخبراء التابعة لمجلس وزراء الإعلام.

وأوضح خطابي أن هناك مشروع جدول أعمال ثري ومتنوع بدءا بالدعم الإعلامي المتواصل للقضية الفلسطينية التي تظل في قلب انشغالاتنا الجماعية وخاصة في سياق التداعيات الرهيبة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن تنفيذ قرارات قمة البحرين بما في ذلك الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب التي تتطلب -بعدما تم اعتمادها من القمة -تفعيل خطتها التنفيذية المرحلية 2024-2027 بشراكة مع الأطراف المعنية وبمنظور شمولي واستباقي .

وأشار إلى انه منذ انعقاد الدورة الأخيرة بالمغرب في يونيو الماضي، عقدت مجموعة من الفعاليات التي وثقت في التقارير الموزعة عليكم حول أنشطة القطاع وبعثات الجامعة العربية والمنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب، منوها بجهودها البناءة وتعاونها المثمر مع قطاع الإعلام والاتصال.

كما أشار إلى انعقاد 12 اجتماعا في نطاق متابعة وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام وخاصة خلال دورته الأخيرة بالرباط وهي ورشة العمل حول " تعزيز الحس الأمني للمتحدث الرسمي" بقطر، الاجتماع الأول لفريق التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، بالأردن، اجتماع فريق العمل المعني بإعداد مدونة السلوك لتنظيم عمل موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، بالأمانة العامة، اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي، بالإمانة العامة، اجتماع الدورة (100) للجنة الدائمة للإعلام العربي بليبيا، اجتماع الدورة العادية (18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بليبيا، الملتقى الأول للمؤثرين وصانعي المحتوى وأهداف التنمية المستدامة 2030، بالأردن، ورشة العمل حول" الأمن السيبراني وحماية المواقع والمنصات العربية من الاختراقات"، بالأردن، الاجتماع (26) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع (20) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بالأردن، الملتقى العلمي حول التربية الإعلامية تحت عنوان" آفاق وتطلعات" بالمغرب، و أخيرا اجتماع جائزة التميز الإعلامي العربي، بالأمانة العامة.

وأعرب خطابي عن تطلعه للخروج بتوصيات ومقترحات عملية تعزز مسيرة العمل الإعلامي العربي المشرك على طريق ترسيخ مقومات محتوى إعلامي تعددي ومنفتح وذو مصداقية وقدرة على التطور والتجديد.