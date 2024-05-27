متحدث إيراني: لا تغيير في نهج طهران تجاه المحادثات النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن نهج إيران تجاه المحادثات النووية غير المباشرة من أجل رفع العقوبات، لم يطرأ عليه أي تغيير.

ونقلت وكالة بلومبرج عن كنعاني قوله إن إيران ستواصل جهودها الدبلوماسية ضمن الأطر القائمة.

وأشارت وكالة بلومبرج، إلى أن مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل رئيسي، في 23 مايو دلت على نجاح إيران في إضعاف الحملة الأمريكية لفرض العزلة عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن كنعاني قوله إن مكانة ايران الاقليمية والدولية تعززت والفضل في ذلك يعود الى جهود الشهيدين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية امير عبد اللهيان، وثمّن كنعاني مشاركة وفود وممثلين أجانب رفيعي المستوى في مراسم تشييع شهداء الخدمة ورسائل التعزية العديدة لايران حكومة وشعبا.

وأكد كنعاني، أنه وبالرغم من هذه الخسارة المريرة، فإن دعم إيران لفلسطين لن ينقطع وستواصل دعمها الدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لأن ذلك يعد واجبا ومسؤولية أخلاقية على الجميع.