 إيران وسلطنة عمان تطالبان باتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران وسلطنة عمان تطالبان باتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان على غزة

طهران - قنا
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 11:54 م

أكدت إيران وسلطنة عمان، ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والحرية له، حسبما نصت عليه المواثيق الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء علي باقري كني وزير خارجية إيران المكلف، اليوم، بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني الذي يزور إيران حاليا.

كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين دول المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية وسلمية للنزاعات الدائرة في الشرق الأوسط.


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