مصرع 10 أشخاص مع وصول الإعصار «ريمال» إلى ساحل بنجلاديش

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لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم بعدما ضرب الإعصار الاستوائي القوي "ريمال" في خليج البنغال ساحل بنجلاديش والهند المجاورة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بنجلاديش اليوم الاثنين إن الإعصار "ريمال" عبر الساحل وبدأ يضعف تدريجيا.

كما تسبب الإعصار، الذي ضرب خط الساحل تصاحبه رياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، في انقطاع الكهرباء عن العديد من المناطق الساحلية.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية في بنجلاديش بتضرر العديد من المنازل المصنوعة من القش وكذلك اقتلاع الأشجار وسقوط أعمدة الكهرباء.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة محب الرحمن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في المناطق المتضررة.

وأوضح أن معظم الضحايا لقوا حتفهم عندما انهارت منازلهم على رؤوسهم.

وكانت السلطات في بنجلاديش قد قامت أمس بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى أماكن آمنة مع وصول الإعصار الاستوائي إلى سواحل جنوب البلاد.

وقال محب الرحمن أمس إن الحكومة نقلت في وقت سابق أكثر من 800 ألف من سكان المناطق الساحلية إلى ملاجئ من الأعاصير.

وأضاف الوزير بعد اجتماع بشأن الاستعداد للإعصار أمس "طلبنا أيضا من أشخاص آخرين في المناطق الساحلية الانتقال إلى أماكن آمنة".