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نظم عشرات الحقوقيين المغاربة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بـ"وقف الإبادة الإسرائيلية ضد غزة، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية" إلى الفلسطينيين.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، شعارات تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين في قطاع غزة.

ورفعوا لافتات تندد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 20 شهرا، وتستنكر الاستمرار في إغلاق المعابر.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن المشاركين طالبوا بضرورة السماح بمرور المساعدات بالنظر إلى المجاعة التي تهدد القطاع.

ومنذ 2 مارس تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة، بحسب تصريح سابق للمكتب الحكومي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.