رئيس ليتوانيا يدعو لفرض عقوبات أوروبية أقوى على موسكو

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دعا رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا لفرض عقوبات أوروبية أقوى على موسكو في ظل الحرب الروسية الدائرة ضد أوكرانيا.

وقال ناوسيدا عبر التلفزيون الليتواني اليوم الثلاثاء " بوتين يحول العالم كله ضده، ويستحق بالفعل عقوبات أكثر صرامة من المفروضة حاليا".

وأضاف" أتمنى من زملائنا في الاتحاد الأوروبي أن يدركوا أن الحزمة الـ17 من العقوبات كانت مجرد إحماء". وأوضح" نحتاج لإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات التي تماثل قنبلة المولوتوف".

ويشار إلى أنه يجرى بالفعل الإعداد لحزمة العقوبات الـ18. وتعد ليتوانيا من أبرز أنصار كييف على الساحة الدولية