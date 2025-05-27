النيابة تطلب تحريات انقلاب تريلا محملة بـ50 طن أحجار بصحراوي الإسكندرية

طلبت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث، والتقرير الفني الخاص بمعاينة آثار وموقع حادث انقلاب سيارة نقل "ثقيل" محمّلة بنحو 50 طنًا من الأحجار، ما أدى إلى سقوط حمولتها وتسبب في ارتباك حركة المرور على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء حسن عطية، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري أمام وحدة شرطة البيئة والمسطحات المائية، التابعة لنطاق حي وسط، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، ومسئولي حي محرم بك إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وسقوط حمولتها من الأحجار الصخرية على الطريق.

جرى الدفع بالمعدات الثقيلة "اللوادر" لرفع الأحجار من الطريق، حيث تم رفع نحو 50 طنًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة مرور الإسكندرية، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير بشكل طبيعي.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.