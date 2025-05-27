عدم السماح للطالب أو الملاحظ باصطحاب الهواتف المحمولة وملحقاتها بلجان امتحان الإعدادية ببورسعيد

ترأس طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعًا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

رحب مدير المديرية في بداية الاجتماع بالحضور، لافتًا إلى أن أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يجب أداؤها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع، مع اعتبار التعليم أمنًا قوميًّا لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرًا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشدد الغرباوي على جميع الحضور بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية أو الملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية لمقر اللجنة، لافتًا إلى أن من يخالف ذلك أو يتهاون فيه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع، سواء كان من الطلاب أو الملاحظين.

ووجه مدير المديرية الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم، وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا، مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيًّا أو من يضبط في حالة غش.

ونوه طاهر الغرباوي على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري بغرفة العمليات حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد الامتحانات، لسرعة التصرف واستكمال أعمالها بالشكل الأمثل دون معوقات.

يجدر بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد سوف تُعقد في الفترة من ٣١ مايو الجاري حتى ٤ يونيو المقبل، بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت" المعممة على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد ٦٠ لجنة امتحانية موزعة على ٦ إدارات تعليمية.