وزير خارجية ألمانيا: يجب عدم استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية ودعمنا لأمن إسرائيل في الحرب الدائرة بغزة

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى عدم استغلال كفاح برلين ضد معاداة السامية، ودعمها لأمن إسرائيل في الحرب الدائرة حاليًا بقطاع غزة.

ووصف خلال تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا «WDR»، اليوم الثلاثاء، الوضع في غزة بأنه «لا يطاق»، قائلًا إن عدم حصول المدنيين الفلسطينيين على الغذاء والدواء «غير مقبول».

وأضاف: «لا ينبغي استغلال كفاحنا ضد معاداة السامية ودعمنا الكامل لحق الوجود وأمن دولة إسرائيل في الصراع والحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة».

وأعلن أنه سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مضيفًا: «المرحلة الراهنة تحتم علينا التفكير مليًا في الخطوات التالية التي يجب اتخاذها»، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وأمس الاثنين، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تصرفات إسرائيل في قطاع غزة، قائلًا إنه «لم يعد من الممكن اعتبار محاربة إرهاب حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مبررا لحجم الأذى الذي يلحق بالسكان المدنيين».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «دبليو.دي.آر»: «عند تجاوز الحدود، إذ يُنتهك القانون الدولي الإنساني بالفعل، فعلى ألمانيا أيضا، وعلى المستشار الألماني أيضا أن يقول شيئا حيال ذلك».

ودعمت ألمانيا بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، لكن المسئولين في الحكومة الألمانية شددوا بشكل متزايد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي في حربها، بينما تجنبوا في الغالب الانتقاد الصريح لأفعالها في الأراضي الفلسطينية.

وقال ميرتس، الذي يتولى منصب المستشار منذ نحو ثلاثة أسابيع: «يجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تفعل شيئا يصل، في مرحلة ما، إلى أن يكون غير مقبول حتى بالنسبة لأفضل أصدقائها».

وأضاف: «ما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة، بصراحة، لم أعد أفهم هدفه».

وذكر أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع لحثه على «عدم المبالغة»، موضحًا أنه «لأسباب تاريخية، ستكون ألمانيا دائما أكثر تحفظا في انتقاداتها مقارنة مع بعض الشركاء الأوروبيين».