رفض النادي الأهلي طلبات مدافعه رامي ربيعة، لاعب الفريق الأحمر، من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي في الموسم الحالي 2024-25.

ومن المقرر أن يكون أخر مباراة للأهلي غدا الأربعاء أمام فاركو في الجولة الثامنة والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن رامي ربيعة كان قد طلب من الأهلي الحصول على 85 مليون جنيه في موسمين بالإضافة إلى 10% نسبة شقيقه وهو ما رفضته إدارة النادي.

وأوضح المصدر أن اللاعب أصبح خارج الأهلي بصورة نهائية.

وأضاف المصدر أن الأهلي عرض على ربيعة حصوله على 27 مليون جنيه في الموسم الأول، و30 مليون جنيه في الموسم الثاني، كما أكد الأهلي عليه أنه ليس له علاقة بنسبة وكيله سواء كان شقيقه أم لا.

ويعد ربيعة أحد قاداة الأهلي، ولعب مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي 35 مباراة بواقع 2913 دقيقة، سجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ربيعة أيضا حصل مع الأهلي على عدة بطولات كالتالي: "بطولة كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا، 9 دوري مصري، 4 كأس مصر، 3 كأس السوبر المصري، 6 دوري أبطال أفريقيا، 4 كأس السوبر الأفريقي، 1 كونفدرالية".