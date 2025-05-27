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أظهرت هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية في القاهرة، فخرها بزيارة النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين قبل سفره لخوض مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقالت سفيرة أمريكا في مصر في لقاء مع قناة الأهلي: "سعيدة للغاية بسبب وجودي اليوم مع الشياطين الحمر قبل السفر إلى أمريكا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضافت: "متحمسة للغاية أن أول مباراة في كأس العالم للأندية ستكون بين ناد أمريكي عظيم وهو إنتر ميامي ونادي القرن النادي الأهلي".

وأكملت السفيرة الأمريكية: "هذه لحظة تاريخية ليس فقط للكرة بل للعلاقات الرياضية بين أمريكا ومصر كل التوفيق للجميع".