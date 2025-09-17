اليابان: العمليات البرية الإسرائيلية في غزة تفاقم الأزمة الإنسانية المتردية في القطاع

أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لتوسع العمليات البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتردية في القطاع، بما في ذلك تفشي المجاعة.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية، وصف وزير الخارجية إيوايا تاكيشي العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن استمرارها يهدد بتقويض أسس حل الدولتين، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وحثت طوكيو إسرائيل على وقف "جميع الإجراءات الأحادية" التي تعيق تحقيق هذا الحل، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وطالبت اليابان إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وأكدت طوكيو دعمها الثابت لحل الدولتين، الذي يضمن التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة.

وشددت اليابان على مواصلتها التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية لتعزيز جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.