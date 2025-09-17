أعلن عدد من البنوك المركزي الخليجية اليوم، تخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بالتزامن مع قرار الفيدرالي خفض الفائدة لأول مرة من 2025.

وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%، و خفض معدل الريبو العكسي إلى 4.25%.

كما خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 4.40% إلى 4.15%، وخفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 4.75%.

وأعلن البنك المركزي القطري أيضا خفض سعر الفائدة إلى 4.35%، و4.85% على الإيداع والاقراض، وقرر المركزي العماني خفض الفائدة إلى نفس المستويات أيضا.

أعلن الفيدرالي الأمريكي اليوم، تخفيض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025 بذلك الخفض يكون الفيدرالي الأمريكي قد بدء دورة التيسير النقدي من جديد بعد أن توقف عنها في عام نهاية 2024، حيث كان. ابقي أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام، بعد أن خفّضها 100 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من 2024، وذلك في ظل ثبات التضخم عند مستويات مرتفعة أعلى المستهدف البالغ 2%.

وكشف الفيدرالي في بيانه، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ في النصف الأول من العام، وتباطأت معه وتيرة التوظيف، وارتفع معدل البطالة قليلًا لكنه لا يزال منخفضًا.

وأضاف الفيدرالي، أن بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، فإن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حدٍ ما، مشيرًا إلى أنه يولي اهتمامًا لتحقيق معدلات توظيف مرتفعة واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل، إلا أن ازدياد مخاطر التراجع في سوق العمل دفعه لخفض الفائدة.

وبحسب البيان، جاء قرار الفيدرالي بموافقة جميع أعضاء البنك إلا ستيفن ميران، الذي فضّل خفض الفائدة نصف نقطة مئوية وليس ربع نقطة.