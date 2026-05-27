ساركوزي يصر على براءته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

جدد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تأكيد براءته، اليوم الأربعاء، في ختام محاكمة استئنافه المتعلقة بالتمويل الليبي غير القانوني المزعوم لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007.

وقال ساركوزي في بيانه الختامي: "أنا بريء، ولا يمكنني التصديق أنه في فرنسا عام 2026، تتم إدانة شخص بأشياء لم يفعلها ولم يتم العثور على دليل عليها خلال 14 عاما من التحقيقات".

وكان محامو الدفاع عنه قد طالبوا في وقت سابق بتبرئته، وقال محامي الدفاع تريستان جوتيه أمام محكمة باريس: "يجب تبرئة نيكولا ساركوزي لأنه بريء".

وذكر زميل جوتيه، كريستوف إنجرين، أنه لا يمكن الإدانة على أساس مجرد فرضية، موضحا أن ساركوزي، الذي تولى الرئاسة من عام 2007 إلى عام 2012، لم يتصرف بطريقة تبرر اتهامات التورط في منظمة إجرامية.

وأضاف إنجرين أن الإدانة لم تستند إلى أفعال قابلة للإثبات، بل إلى نوايا مفترضة.

ومن المقرر الإعلان عن الحكم في الاستئناف في 30 نوفمبر المقبل.



