زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، الحديقة الدولية لمشاركة المواطنين فرحتهم واحتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، في أجواء سادتها البهجة والسعادة بين الأسر والأطفال.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء أركان حرب دكتور هشام عبدالسميع الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وحرص محافظ الفيوم، خلال تفقده الحديقة الدولية، على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين، ووزع الهدايا والألعاب على الأطفال، ما أضفى أجواءً من الفرحة والسرور ورسم البسمة على وجوه الصغار.

وأكد أن العيد الحقيقي يتمثل في إدخال الفرحة إلى قلوب المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم والتخفيف عنهم، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني بين أبناء المحافظة خلال المناسبات المختلفة يعد واجبًا ومسؤولية تجاه المواطنين.

وقدم محافظ الفيوم، خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، ولأهالي محافظة الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن ما يشهده العالم من تحديات يتطلب تكاتف الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومجالس المدن والمديريات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة على مدار أيام العيد، وخروج الاحتفالات بالشكل الحضاري اللائق بمحافظة الفيوم.

وأضاف أن مشاركة المواطنين احتفالاتهم في مثل هذه المناسبات تعكس روح الترابط والمحبة، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.