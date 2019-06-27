قالت يلينا سوبولينا، مديرة قسم آسيا في معهد موسكو، إن روسيا تجري الآن مشاورات مع دول الخليج من أجل تخفيف التوتر في المنطقة، مضيفًة أن موقف روسيا استثنائي خاصة أنها لديها علاقات مع والإمارات والسعودية وإيران.



وأضافت سوبولينا، مع الإعلامي علاء الشيخ عبر النشرة الإخبارية، المذاعة على قناة الغد، أن أمريكا غير منزعجة بعلاقة روسيا بإيران، مشيرة إلى أن روسيا مستعدة أن تلعب دور الوسيط بين إيران ودول الجوار.



وأشارت مديرة قسم آسيا في معهد موسكو، إلى أن تصريحات ترامب بخوض الحرب ضد إيران نوع من أنواع المراوغة.



يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أعلن عن بدء مشاورات مع واشنطن لتوسيع المشاركة الدولية في تأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه المشاورات لا تزال أولية ولها هدف محدود، جاء ذلك خلال مؤتمر جمع وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو بعد محادثات بشأن التصعيد الأمريكي الإيراني والهجمات التي طالت السفن في مياه الخليج مؤخرا.