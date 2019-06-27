نائب الرئيس اليمني يلتقي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة بالحديدة

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التقى نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة في الحديدة اللوتانينت جنرال مايكل لوليسجارد.

وقال صالح - خلال اللقاء الذي أذاعته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) - إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجه الفريق الميداني بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار؛ بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة، وفقاً لما ورد في اتفاق السويد وطبقاً للقانون اليمني والمعاني الواردة في القرارات الأممية ذات الصلة.

وناقش نائب الرئيس - خلال اللقاء - الجهود التي يبذلها الفريق الميداني في العمل على تنفيذ اتفاق الحديدة، مؤكداً الحرص على تنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.