المجر ترفض تسليم رئيس وزراء مقدونيا الشمالية جرويفسكي إلى سكوبي

رفضت محكمة مجرية اليوم الخميس طلب مقدونيا الشمالية بتسليم رئيس الوزراء الأسبق نيكولا جرويفسكي، الذي هرب من بلاده ليتجنب سجنه بتهم فساد ومنحته بودابست حق اللجوء السياسي، حسبما أفاد موقع "إنديكس دوت إتش يو" الإخباري.

وصدر ضد جرويفسكي (48 عامًا) حكم بالسجن لمدة عامين بسبب انتهاكات تتعلق بشراء سيارة مصفحة تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف يورو (680 ألف دولار) للحكومة، لكنه فر في نوفمبر 2018 وسمحت له المجر باللجوء.

وواجه جرويفسكي المزيد من الأحكام في عدة محاكمات أخرى بتهمة الفساد المزعوم خلال الفترة المضطربة لرئاسته الحكومة من 2006 إلى 2016.

وأصر جرويفسكي، الذي تم تقديمه للمحكمة مكبلا بالأصفاد ومرتديا قبعة ونظارة شمسية، على أنه يتعرض للاضطهاد السياسي وقضت المحكمة بعدم تسليمه قائلة إنها لا تستطيع التحقق من صحة التهم.

ويمكن استئناف الحكم، عن طريق المدعي العام المجري وحده، وليس من قبل مقدونيا الشمالية.