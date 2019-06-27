ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 22 حزيران/يونيو الحالي بأكثر من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 227 ألف طلب، بارتفاع قدره 10 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات النهائية، حيث كان 217 ألف طلب،و كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 220 ألف طلب، مقابل 216 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 221250 طلبا، بزيادة قدرها 2250 طلبا عن الأسبوع السابق حيث كان 219 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع أيضا بواقع 22 ألف طلب ليصل إلى 688ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 15 حزيران/يونيو الحالي.

وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و686750 طلبا، بارتفاع قدره 6500 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و680250 طلبا.