البرلمان الجزائري بغرفتيه يختتم دورته العادية يوم الثلاثاء المقبل

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تختتم الدورة العادية للبرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء المقبل، بحسب بيان للبرلمان اليوم.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء عقب اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) اليوم برئاسة معاذ بوشارب رئيس المجلس، و تطبيقا لأحكام المادة 135 من الدستور.

وأبدى البرلمان استعداده التام لدراسة أي مشروع قانون يودع لديه في فترة غلق الدورة ويتولى إدراجه في جدول أعمال المجلس صفة استثنائية.

وكان رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، قد أعلن أمس الاربعاء عن اختتام دورة المجلس الثلاثاء المقبل وذلك عقب الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالأنشطة الفضائية والطيران المدني.