قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن القوات المسلحة الوطنية أطلقت مبادرة لحل الأزمة الليبية شرط تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات والميلشيات الإرهابية أولًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، أن المبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.



وتابع أن المبادرة تدعو أيضًا لإجراء حوار بين الليبيين لإتمام المصالحة الوطنية وترتيب الأوضاع للاتجاه نحو الاستقرار، مشيرًا إلى اقتصار دور البرلمان على إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات.



وواصل: «لدينا رؤية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمجرد تحرير العاصمة»، مؤكدًا حرص القيادة الليبية الحالية على عدم انضمام أي إرهابي أو داعم للميلشيات في الحكومة المقبلة.



وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.