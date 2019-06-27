حماس تدعو الشعب البحريني لمواصلة رفض التطبيع مع إسرائيل

دعت حركة حماس اليوم الخميس، الشعب البحريني، إلى "مواصلة التحدي والرفض لكل أشكال التطبيع" مع إسرائيل، وذلك بعد استضافة المنامة ورشة عمل أمريكية قاطعها الفلسطينيون.

وأعربت حماس، في بيان صحفي اليوم، عن "خالص شكرها وتقديرها لشعب البحرين الشقيق على مؤازرته ودعمه ووقوفه إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن "الصهيوأمريكية" المشؤومة، ومحاولات تصفية قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومقايضة حقوق شعبنا بالمال المسيس".

واعتبرت حماس أن "هذا التأييد لفلسطين ليس مفاجئًا ولا غريبًا على شعب البحرين الكريم المعروف بمواقفه الأصيلة".

وأبرزت وسائل إعلام ومواقع الكترونية فلسطينية تغريدات لشخصيات بحرينية رسمية وشعبية ترفض التطبيع مع إسرائيل وتؤكد على معارضة ورشة العمل الأمريكية التي انعقدت في المنامة خلال اليومين الماضيين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار" بمشاركة دول عربية ورجال أعمال ومسئولين إسرائيليين سابقين.

من جهته، كرر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، مشاركة دول عربية في الورشة الأمريكية في البحرين، معتبرا أنها غير مبررة.

وقال العالول، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن "الإرادة الفلسطينية والموقف الثابت لشعبنا بالتفافه حول القيادة أدى إلى فشل المخطط الأمريكي وورشة البحرين".

وأضاف أن ورشة البحرين "كانت هزيلة وفاقدة للروح لأن كل من حضرها تواجد مجبرا على المشاركة ولا مبرر لتواجد الاشقاء العرب فيها".

واعتبر أن "اجماع كل أطياف الشعب الفلسطيني على رفض صفقة القرن من المفترض أن يشكل درسا للإدارة الامريكية حول تمسكنا بالثوابت وعدم التنازل عن حقوقنا الوطنية، وأن صفقة القرن في طريقها إلى النهاية".