وكيل الأوقاف بالإسكندرية: إمداد مسجد أبى العباس المرسى بأول جهاز تعقيم للمصلين

قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ محمد خشبة، اليوم السبت، إنه تم إمداد مسجد أبى العباس المرسى بأول جهاز تعقيم فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتزامنة مع فتح المساجد.

وأكد خشبة أن فتح المساجد دون الزوايا سيكون قبل موعد الآذان بـ10 دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وأوضح خشبة فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أن المصلى سيلتزم بسجادة صلاة شخصية و بالتباعد الجسدى، مع استمرار إجراءات متابعة التطهير والتعقيم مستمر للمساجد، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يفتح أي مسجد أو زاوية دون إذن المديرية.