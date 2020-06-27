 كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سول - أ ش أ:
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 10:57 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 10:57 ص

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن الحالات الجديدة منها 31 حالة مرتبطة بعدوى داخلية، فيما تم رصد 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 15 حالة في العاصمة سول، و12 في إقليم جيونجي ورصد حالتين في مدينة دايجو.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت يوم الأربعاء الماضي 51 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت يوم الخميس 28 حالة، وأمس الجمعة 39 حالة.


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