الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت 283 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 43 حالة عن اليوم السابق الذي كان هو الأعلى منذ اكتشاف الوباء في البلاد في فبراير الماضي.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 12968.

كما أعلن عن تسجيل سبع وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع المتوفين 892.

وأشار فورار، إلى تعافي 136 حالة جديدة، ليصل مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من المرض إلى 9202. مشيرا في الوقت ذاته إلى تواجد 49 مريضا داخل العناية المركزة.