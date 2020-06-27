جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية على عدد من الكافيهات والمقاهي

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة، صباح السبت على عدد من الكافيهات والمقاهي للتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية بها. وذلك في أول يوم عمل بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، في ضوء الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجولة؛ وجه المحافظ رواد الكافيهات والمقاهي بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير اليدين وإرتداء الكمامة فى غير أوقات تناول المشروب أو الوجبة للحفاظ على سلامتهم.

وشدد المحافظ على أصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الإلتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة، محذرا من أن أي مخالفة لضوابط فتح الكافيهات والمقاهي سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة.