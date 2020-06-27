 جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية على عدد من الكافيهات والمقاهي - بوابة الشروق
السبت 27 يونيو 2020 1:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية على عدد من الكافيهات والمقاهي

هدى الساعاتي:
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 1:19 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 1:19 م

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة، صباح السبت على عدد من الكافيهات والمقاهي للتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية بها. وذلك في أول يوم عمل بعد غلقها لمدة ثلاثة شهور، في ضوء الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجولة؛ وجه المحافظ رواد الكافيهات والمقاهي بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير اليدين وإرتداء الكمامة فى غير أوقات تناول المشروب أو الوجبة للحفاظ على سلامتهم.

وشدد المحافظ على أصحاب الكافيهات والمقاهي بضرورة الإلتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة، محذرا من أن أي مخالفة لضوابط فتح الكافيهات والمقاهي سيتم التعامل معها بكل حزم وقوة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك