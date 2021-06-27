أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 201 مهاجر غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، بالبحر المتوسط، اليوم الأحد، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقال متحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - إن عملية الإنقاذ تأتي في إطار "الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية" وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، موضحا أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن صباح اليوم من إنقاذ 201 مهاجر من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح أنه تم تحريك الزورق "فزان" فور تلقيه نداء استغاثة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، مضيفا أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 33 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، بالبحر المتوسط، أمس السبت، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.