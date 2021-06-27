الدفاع الروسية ترصد 33 عملية قصف من قبل جبهة النصرة في إدلب السورية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي نفذوا 33 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،إنه: "تم تسجيل 33 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث تم رصد 15 عملية قصف في محافظة إدلب و9 في محافظة اللاذقية و4 في محافظة حلب و5 في محافظة حماة".

وأضاف كوليت: "أن مركز حميميم لم يسجل أي عمليات قصف خلال اليوم الماضي من قبل التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا".

جدير بالذكر أن منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، تمثل آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.